Plus Kreis Birkenfeld

In Baumholder lebt der Traum vom Double: Alle fiebern dem Halbfinale im Kreispokal entgegen

Von Sascha Nicolay

i Vor wenigen Tagen verlor Spielertrainer Johannes Mudrich (rechts) mit seinem FC Bärenbach im A-Klasse-Punktspiel beim VfR Baumholder II. Am Montag würde der FCB den Spieß im Pokal gerne umdrehen. Foto: Stefan Ding

Um den Einzug ins Endspiel des Fußball-Kreispokals geht es am Ostermontag (14.30 Uhr) in Allenbach und Baumholder. Dort werden die beiden Halbfinalpartien ausgetragen. Beide sind reizvoll, vor allem, weil für alle vier Mannschaften der Einzug ins Finale am 9. Mai etwas ganz Besonderes wäre.