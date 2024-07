Plus Kreis Birkenfeld

In Allenbach beginnt der Tanz um den Südwestpokal: TuS Mörschied gastiert – Brisanz in Brücken

i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus

Die Spvgg Hochwald und der TuS Mörschied sind die beiden ersten Mannschaften des Kreises Birkenfeld, die in der neuen Fußball-Saison ein Pflichtspiel bestreiten. Der B-Klässler und der Bezirksligist stehen sich am Freitag (19 Uhr) in der ersten Runde des Verbandspokals gegenüber. Vier weitere Partien folgen im Kreis am Sonntag und werden dann um 16 Uhr angepfiffen.