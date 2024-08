Plus Kobern-Gondorf/Immendorf

Immendorf kommt ohne Glanz weiter – SVU zahlt erneut Lehrgeld

Ein Pokalkrimi war es nicht in Kobern-Gondorf – aber auch kein souveräner Sieg des Favoriten. Nach dem glanzlosen 1:0 (0:0) von Rheinlandligist TuS Immendorf bei Bezirksliga-Aufsteiger SV Untermosel geht es für beide Teams im Liga-Alltag weiter: Der TuS trifft am Sonntag (14 Uhr) auf dem heimischen Dörnchen auf die SG Hochwald, der SVU erwartet ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr den TuS Oberwinter.