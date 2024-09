Plus Hüffelsheim Holt der Pokal die SG Hüffelsheim aus dem Ligatrott? Oberliga-Absteiger Dudenhofen ist zu Gast Von Olaf Paare i Trainer André Weingärtner (im Vordergrund) und der Sportliche Leiter Simon Engelbert (Archivbild) Foto: Klaus Castor Einen Oberliga-Absteiger hat sie bereits ausgeschaltet, ein weiterer ist am Mittwoch um 19.30 Uhr bei der SG Hüffelsheim zu Gast. Im Achtelfinale des Fußball-Verbandspokals geht es gegen den FV Dudenhofen. Lesezeit: 1 Minute

Es ist das Duell des Verbandsliga-Zweiten gegen den Spitzenreiter der Landesliga und damit ein attraktiver Vergleich. „Wir haben schon die Idee, dieses Spiel in unserem Sinne zu gestalten und auch zu gewinnen“, sagt SGH-Trainer André Weingärtner und erinnert an den Coup in der Runde zuvor, als die Hüffelsheimer den VfR ...