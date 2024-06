Plus Rheinbrohl

Historischer Triumph im Kreispokal: Malberger Kickers drehen gegen St. Katharinen II Rückstand in Kantersieg

Von Fabian Weber

i Eher unerwarteter Sieger im Endspiel des Kreispokalfinals der C- und Reserveligisten: Die Malberger Kickers fertigten den künftigen B-Ligisten SG St. Katharinen/Vettelschoß mit 6:1 ab. Foto: René Weiss

Die Zahlen klangen bedrohlich. In den drei letzten drei Punktspielen in der Fußball-Kreisliga C hatte die SG St. Katharinen-Vettelschoß II jeweils zweistellig getroffen und sage und schreibe 32 Tore erzielt. Den Malberger Kickers dürfte gegen den Aufsteiger in die Kreisliga B Böses geschwant haben, als sie im Endspiel um den Westerwald/Wied-Kreispokal der C-Ligisten und Reserveklassen-Teilnehmer schon nach sieben Minuten im Hintertreffen lagen.