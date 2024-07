Plus Rhein-Lahn

Heimische Kreisligisten rechnen sich im Rheinlandpokal Außenseiterchancen aus – Kreispokal: 1. Runde ausgelost

Bevor es für die Fußballer am zweiten Wochenende im August in den Ligen des Verbandes mit den Punktspielen so richtig los geht, steht am Wochenende 3./4. August die 1. Runde des Rheinlandpokals an. Während die Regional- und Oberligisten erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Wettbewerb eingreifen – Per Freilos dürfen Regionalligist SV Eintracht Trier, die Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz, FC Karbach, Eisbachtaler Sportfreunde, TuS Koblenz und FV Engers sowie die Rheinlandligisten SG Hochwald, FC Cosmos Koblenz, FC Bitburg, SG Schneifel, SG 2000 Mülheim-Kärlich, FV Hunsrückhöhe und VfB Wissen noch pausieren – ist das Gros der Teilnehmer bereits dann gefordert. Auf die heimischen Vertreter warten dabei interessante Aufgaben gegen teils namhafte Gegner. Bezirksligist TuS Burgschwalbach fährt als Favorit ins Moschheimer Churfeld zum C-Ligisten Malberger Kickers. Die SG Rheinhöhen geben ihre Visitenkarte ebenfalls im Westerwald in Roßbach beim B-Liga-Vertreter SG Grenzbachtal ab. A-Ligist TuS Gückingen kreuzt die Klingen wieder mit einem Bezirksligisten, diesmal kommt die SG Berod-Wahlrod/ Lautzert-Oberdreis an den Königstein. Die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen (gegen die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau), die Sportfreunde Bad Ems (gegen den letztjährigen Klassenkonkurrenten TuS Montabaur) und der VfL Altendiez (gegen die SG Wallmenroth/Scheuerfeld) erwarten ebenfalls überkreisliche Gegner und können sich bei guter Tagesform Außenseiterchancen ausrechnen. Verlegungen sind noch möglich. Insgesamt nehmen 115 Mannschaften am Rheinlandpokal der Saison 2024/25 teil. Gesucht wird der Nachfolger der TuS Koblenz, die sich unlängst den Pott mit dem 2:0-Erfolg gegen den Rheinlandligisten SG Schneifel gesichert hatte und in der 1. Runde des DFB-Pokals den VfL Wolfsburg erwartet.