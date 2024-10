Plus Hachenburg Häßler-Elf im Pokal ohne Druck: SG Müschenbach empfängt am Mittwochabend Oberligist Rot-Weiss Koblenz Von Marco Rosbach i Stefan Häßler trifft mit der SG Müschenbach/Hachenburg im Pokal-Achtelfinale auf Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz. Horst Wengenroth Foto: Horst Wengenroth Zum dritten Mal in Folge steht die SG Müschenbach/Hachenburg im Achtelfinale des Rheinlandpokals. Doch die Aussichten, dass es nach dem 1:4 gegen den FSV Salmrohr und zuvor dem 0:2 gegen den FV Morbach diesmal zum Sprung unter die letzten Acht reicht, sind nicht allzu rosig. Lesezeit: 1 Minute

Der 13. der Bezirksliga Ost empfängt den Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz und ist am Mittwoch ab 19.30 Uhr in Hachenburg „krasser Außenseiter“, wie SG-Coach Stefan Häßler die Rollenverteilung beschreibt. „Wir wollen uns aber möglichst gut aus der Affäre ziehen und das Spiel genießen“, betont Häßler. „Das ist ein Spiel, in dem ...