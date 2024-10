Plus Westerwald/Kreis Altenkirchen Geschichten der 3. Runde: Müschenbachs offene Rechnung mit HWW – Historisches Wiedersehen in Betzdorf Von Marco Rosbach i Das Gerangel um den Einzug ins Achtelfinale beginnt heute um 19.30 Uhr: Der FC HWW Niederroßbach (links Alexander Haller, rechts Gionathan Krasnik) tritt bei der SG Müschenbach an, für den TuS Montabaur (Mitte Pascal Lind) geht es zur SG 06 Betzdorf. Außerdem empfängt die SG Ahrbach den Rheinlandligisten VfB Wissen. Foto: Horst Wengenroth Welche Mannschaft aus dem Westerwald folgt den Eisbachtaler Sportfreunden ins Achtelfinale des Wettbewerbs um den Fußball-Rheinlandpokals? Der Oberligist hatte sich bereits vor zwei Wochen durch einen 8:1-Kantersieg bei der Spvgg EGC Wirges das Ticket für die Runde der letzten 16 Mannschaften gesichert, heute Abend folgt das Gros der Begegnungen in Runde drei. Mit dabei sind dann auch die letzten beiden Vertreter aus dem Kreis Altenkirchen. Lesezeit: 4 Minuten

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod - VfB Wissen (Mi., 19.30 Uhr, in Ruppach-Goldhausen). Man sei „in freudiger Erwartung auf das Spiel am Mittwoch unter Flutlicht zu Hause in Ruppach-Goldhausen“, beschreibt René Reckelkamm die Stimmung bei der von ihm und Zvonko Juranovic trainierten SG Ahrbach vor dem Duell gegen den Rheinlandligisten. „Die Mannschaft ist ...