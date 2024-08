Plus Bad Kreuznach

Fußball und Familienfest: Freizeitmannschaft FC Moebus wird 50

i Mannschaftsfoto mit Torte: Der FC Moebus feierte seinen 50. Geburtstag mit (vorne von links) Hubert Wagner, Uwe Kast, Edgar Bott, Dieter König sowie (dahinter von links) Detlev Weber (mit Sonnenbrille), Willi Zimmermann, Jan Wozniak, Andreas Fischer, Dirk Wozniak und Martin Macziosek (hinten). Foto: Fischer

Es ist eine Reise in eine längst vergessene Zeit, ja sogar in eine andere Welt des regionalen Fußballs. Im FC Moebus feierte eine der bekanntesten Freizeitmannschaften an der Nahe ihren 50. Geburtstag.