Plus Junkerath FC HWW verpasst das nächste Pokalwunder knapp: Favorit SG Schneifel knackt Niederroßbach erst spät Von Andreas Arens, René Weiss i Hielt seine Niederroßbacher lange im Spiel, doch in der Schlussphase konnte auch Keeper David Horz das Aus im Rheinlandpokal nicht mehr verhindern. Foto: Horst Wengenroth Da half auch die alte Pokalfloskel von den „eigenen Gesetzen“ nicht – und der Ruf des Pokalschrecks genauso wenig wie das im Vorfeld der Partie beschworene gute Omen, in der dritten Runde sowie im Achtelfinale mit den Eisbachtaler Sportfreunden und dem FV Engers zwei favorisierte Gegner aus dem Wettbewerb gekegelt zu haben: Der FC HWW Niederroßbach ist am Mittwochabend im Rheinlandpokal-Viertelfinale durch eine 0:2 (0:0)-Niederlage bei der SG Schneifel ausgeschieden. Lesezeit: 3 Minuten

Der Traum vom zweiten „Endspiel-Märchen“ nach dem Jahr 2016 (1:5 gegen Eintracht Trier) ist in Junkerath geplatzt. „Wir haben uns nicht versteckt, auf unsere Chance gelauert, super verteidigt und so gut wie nichts zugelassen. Das machen wir jede Woche so, aber leider belohnen wir uns nicht. Die Niederlage ist bitter, ...