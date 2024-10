Plus Schweich Engers zieht im Pokal in die nächste Runde ein: Psycho-Trick mit Oldie Dieter Paucken geht auf Von Matthias Schlenger i Ein kleiner Psychotrick, der aufging: Routinier Dieter Paucken wurde für das Elfmeterschießen eingewechselt, hielt einen und guckte einen übers Tor. Foto: Jörg Niebergall Der FV Engers hat das Viertelfinale im Fußball-Rheinlandpokal erreicht. Bei Mosella Schweich setzte sich der Oberligist mit 8:7 im Elfmeterschießen durch. Eine ganz besondere Rolle nahm dabei der Engerser Torwart-Routinier Dieter Paucken ein. Lesezeit: 3 Minuten

Oft können die groben Fakten nicht mal ansatzweise ausdrücken, was in dem vorangegangenen Spiel alles drinsteckte. Dennoch zuerst die Infos: Durch ein 8:7 im Elfmeterschießen (2:2 nach regulärer Spielzeit) bei Rheinlandligist Mosella Schweich hat Fußball-Oberligist FV Engers das Viertelfinale im Fußball-Rheinland-Pokal erreicht. Der nächste Gegner dort wird am kommenden Mittwoch ...