Endspiel um den Rheinlandpokal: Partie wird am 25. Mai im Koblenzer Stadion Oberwerth ausgetragen

Am 25. Mai wird das Finale um den Fußball-Rheinlandpokal ausgetragen. Neben der begehrten Trophäe winkt dort auch der Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals. Nun steht der Ort des Endspiels fest.

Nach den drei Viertelfinalpartien am vergangenen Mittwoch und dem bereits am 24. Februar ausgetragenen Viertelfinalspiel zwischen Eintracht Trier und TuS Koblenz stehen nun die Halbfinalisten im Rheinlandpokal fest: Hierbei handelt es sich um Regionalligist TuS Koblenz sowie die drei Rheinlandligisten FSV Salmrohr, SG Schneifel und Ahrweiler BC. Um den Finaleinzug werden am Mittwoch, 10. April, der FSV Salmrohr und TuS Koblenz sowie die SG Schneifel und der Ahrweiler BC spielen.

Derweil steht auch der Ort des Endspiels um den Rheinlandpokal 2024 fest: Die Begegnung wird im Rahmen des Finaltags der Amateure am Samstag, 25. Mai, im Koblenzer Stadion Oberwerth ausgetragen. Die Anstoßzeit der Partie wird noch festgelegt, heißt es in einer Pressemitteilung des Fußballverbandes Rheinland.