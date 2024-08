Plus Moschheim Ein Westerwälder Pokalmärchen: Studenten-Team der Malberger Kickers schreibt Geschichte Von Fabian Weber, René Weiss i Kickers-Torwart und -Vorsitzender Max Pickartz (links) kann sein Glück kaum fassen. Durch den Kreispokal-Sieg qualifizierte sich die Studenten-Mannschaft aus Moschheim erstmals für den Rheinlandpokal. Foto: René Weiss Wenn die in Moschheim spielenden Malberger Kickers am Sonntag im Rheinlandpokal auf die TuS Burgschwalbach treffen, wird das Pokalmärchen des Westerwälder C-Ligisten um ein zusätzliches Kapitel erweitert. Lesezeit: 2 Minuten

An den Abend des 31. Mai erinnern sich die Fußballer der Malberger Kickers mit Sicherheit noch ewig zurück. Mit 6:1 gewann die Mannschaft aus Moschheim in Rheinbrohl das Westerwald/Wied-Kreispokalfinale der C-Ligisten und Reserve-Teams gegen die favorisierte SG St. Katharinen-Vettelschoß II. Es folgte eine Feier in den Vereinsfarben Grün und Weiß. Dass ...