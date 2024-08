Plus Rhein-Lahn

Ein Hecht bleibt auf jeden Fall im Karpfenteich

i Die C-Liga-Finalisten SG Aar-Einrich II und Sportfreunden Bad Ems II (von links Manuel Secker, Sascha Prinz und Kay Tups) dürfen noch von einer Teilnahme am Rheinlandpokal träumen. Foto: Andreas Hergenhahn

Für Donnerstag, 3. Oktober, ist die 2. Runde im Fußball-Kreispokal der Ligen A und B anberaumt. Anlässlich der jüngsten Sitzung des Kreisvorstandes in Rettert griff Verbands-Jugendausschuss-Mitglied Helmut Hohl in die Lostrommel. Es kommt am Tag der deutschen Einheit zu folgenden Partien: Die beiden C-Ligisten Spfr Bad Ems II und SG Aar-Einrich Allendorf-Berghausen/Hahnstätten II treffen im direkten Duell aufeinander. Der Sieger bleibt als Hecht im Karpfenteich im Rennen um einen der begehrten vier Plätze im kommenden Rheinlandpokal. Mit der SG Rheinhöhen Dahlheim/ Dachsenhausen/Prath II und dem SV Braubach stehen sich ebenso zwei B-Ligisten gegenüber wie bei der Partie SG Mühlbachtal Oelsberg/Miehlen/Nastätten II und SG Aar-Einrich Allendorf-Berghausen/ Hahnstätten. A-Liga kontra B-Klasse heißt es bei TuS Nassau – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich, TuS Burgschwalbach II – Sportfreunde Bad Ems, SG Bogel/Reitzenhain/ Bornich II – TuS Gückingen und FSV Welterod – SG Birlenbach/ Schönborn. Der VfL Altendiez erwartet zum Topspiel der Runde die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen zum reizvollen Vergleich A3 gegen A4.