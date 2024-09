Plus Bad Kreuznach

Effgen schließt wildes Rotieren aus: Eintracht Bad Kreuznach trifft im Pokal auf Steinbach

i Trainer Thorsten Effgen (schwarzes Shirt) legte einen ordentlichen Spurt hin, um mit seinen Spielern das späte 2:0 gegen den VfR Baumholder zu feiern. Auch am Mittwoch im Pokal möchte die Eintracht jubeln. Foto: Michael Ottenbreit

So früh sind die Fußballer der SG Eintracht Bad Kreuznach auch noch nicht nach Winzenheim ausgewichen. Der Verbandspokal mit der Möglichkeit von Verlängerung und Elfmeterschießen und die früher einsetzende Dunkelheit machen es notwendig, die Partie gegen den TuS Steinbach am Mittwoch um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasen in Winzenheim auszutragen.