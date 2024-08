Plus Region

Dritte Runde im Verbandspokal: Nahbollenbacher verpassen Überraschung gegen Eintracht Bad Kreuznach knapp

i Der SV Winterbach um Maximilian Stumm (schwarzes Trikot) verkaufte sich gegen den SC Idar-Oberstein gut, verlor jedoch mit 0:2. Für den SC erzielte der hinter Stumm positionierte Ex-Meisenheimer Robin Hill passend zu seinem Geburtstag den zweiten Treffer. Foto: Klaus Castor

Am Mittwochabend standen fünf Partien mit Nahe-Beteiligung in der dritten Runde des Fußball-Verbandspokals an. Dabei wäre der Spvgg Nahbollenbach beinahe ein Überraschungscoup gegen Eintracht Bad Kreuznach gelungen. So sind die Spiele gelaufen.