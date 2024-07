Plus Kreis Birkenfeld Disziplinierte Brückener werfen behäbige Obersteiner aus dem Verbandspokal – SC Birkenfeld stolpert beim BSV Von Sascha Nicolay i Der 1:1-Ausgleich für den SV Niederwörresbach gegen den TuS Veitsrodt ist unterwegs. Philipp Reichardt (Nummer 17) bezwingt Torwart Lukas Adam. Björn Rüßler (links) und Carlos Müller können nichts mehr retten. Foto: Joachim Hähn Drei Bezirksliga-Absteiger des Kreises Birkenfeld haben die erste Runde im Fußball-Verbandspokal überstanden. Jeweils mit 2:0 gewannen der FC Brücken gegen den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein und der Bollenbacher SV gegen den SC Birkenfeld. Der SV Niederwörresbach setzte sich 4:1 gegen den TuS Veitsrodt durch. Keine Blöße gaben sich der TuS Mörschied bei der Spvgg Hochwald und die Spvgg Nahbollenbach in Bärenbach. Lesezeit: 6 Minuten

Schon am Freitagabend hatte der TuS Mörschied in Allenbach von Anfang an keinen Zweifel daran gelassen, dass er gegen die Spvgg Hochwald in die zweite Runde einziehen wollte und beim 7:0-Sieg den Zwei-Klassen-Unterschied deutlich gemacht (wir berichteten). Zwei Tage später schaffte es nur ein weiterer Bezirksligist aus dem Kreis Birkenfeld ...