Plus Region Nahe

Die Geschichten der ersten Runde: Tim Reidenbach und Brian Huth treffen gegen ihre Heimatklubs

i Tor für die TSG Planig: Idan Shvartsburd (grünes Trikot) drückt den Ball an Jannis Mörsdorf, Torwart der SG Guldenbachtal, vorbei zum 5:2 über die Linie. Zuvor hatte der Ex-Binger bereits zum 3:1 getroffen. Foto: Klaus Castor

Die Landesligisten gaben sich keine Blöße. Die SG Hüffelsheim und der FC Schmittweiler-Callbach gewannen souverän ihre Erstrunden-Spiele im Fußball-Verbandspokal. Bereits am nächsten Wochenende geht es weiter, stehen die Partien der zweiten Runde an. Zuvor steigen am Mittwoch aber noch zwei weitere Erstrunden-Begegnungen. Die Landesligisten SG Kirn/Kirn-Sulzbach (in Winterbach) und TuS Hackenheim (in Hargesheim) sind jeweils bei tieferklassigen Kontrahenten zu Gast.