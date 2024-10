Plus Andernach

David Peifers 40-Meter-Strahl dreht das Spiel: Karbach gewinnt Pokal-Duell in Andernach

Von René Weiss

i Fünfte Nachspielminute in Andernach: SG-Torjäger Nils Wambach (Zweiter von links) besitzt in dieser Szene die Ausgleichschance. Weil der Ball aber unter den gebannten Blicken der Karbacher Verteidiger (von links Kevin Leidig, Dustin Zahnen, Torwart Jonas Bast, Mathias Fischer und Anes Abdiovski) über das Tor fliegt, bleibt die Verlängerung aus. Karbach gelang im Gegenzug sogar noch der Treffer zum 3:1-Endstand. Foto: René Weiss

Am Ende sah es nach einem standesgemäßen, glatten Ergebnis für den Favoriten aus. Aber bis sich der FC Karbach im Drittrundenspiel des Fußball-Rheinlandpokals beim Rheinlandligisten SG 99 Andernach mit 3:1 (0:1) durchgesetzt hatte, musste der Oberligist ganz schön strampeln. Auch wenn „verdient“ oder „unverdient“ am Ende keinerlei Rolle spielt, schieden sich an dieser Beurteilung die Geister.