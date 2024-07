Plus Blankenrath

Das erste Mal für Blankenraths Erste – Debüt für den neuen Trainer Weirich gegen Ahbach

i Mario Weirich ist vom Co-Trainer zum Cheftrainer beim A-Klässler SV Blankenrath aufgestiegen: Sein Pflichtspieldebüt feiert Weirich im Rheinlandpokal im Heimspiel am heutigen Mittwoch um 20.15 Uhr gegen den West-Bezirksligisten TuS Ahbach. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter

Die erste Runde im Fußball-Rheinlandpokal steht an – und der SV Blankenrath ist zum ersten Mal in diesem Jahrtausend in diesem Wettbewerb dabei. Der A-Klässler empfängt am Mittwoch um 20.15 Uhr den West-Bezirksligisten TuS Ahbach.