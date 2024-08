Eine Menge los war vor allem in der zweiten Hälfte vor dem Tor von Boppards Keeper Alexandru-Constantin Ariton (Mitte). Hier köpft Sohrens Christopher Faust (in Blau, links) am Tor vorbei, später traf er zum 3:4, sein Teamkollege Jannik Schmittinger hatte das 2:1 per Elfmeter erzielt. Boppard mit (von links) Nijas Ilyasov und Philipp Dreckmann hatte aber das bessere Ende für sich und zog mit einem 5:4 in die zweite Runde ein. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter