Während für den TuS Oberwinter (in Grün, links Mirco Koll, rechts Tim Dennis Bügge) die Vorbereitungsspiele eher schlecht verlaufen sind, wusste die SG 99 Andernach (hier Filip Reintges beim Schuss, rechts Fabian Weber) zu gefallen, so wie beim 7:3-Erfolg gegen den TuS. Am Wochenende endet nun aber die Zeit der Vorbereitung, dann stehen mit der ersten Rheinlandpokalrunde die ersten Pflichtaufgaben an. Foto: Tobias Jenatschek