Blankenrath verpasst Verlängerung beim 1:2 gegen Ahbach – Hellenthal hält gegen Hammes

Der SV Blankenrath (rote Trikots, mit Tobias Zimmer) rang den TuS Ahbach nicht nieder. A-Klässler Blankenrath unterlag in der ersten Runde des Rheinlandpokals mit 1:2 dem West-Bezirksligisten aus dem Vulkaneifelkreis. Einen frühen 0:2-Rückstand konnte der SVB am Ende nicht mehr wettmachen. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter