Plus Hetzerath Blankenrath verliert Final-Spektakel im Kreispokal Mosel mit 4:6 – Kolb sieht Gelb-Rot Von Lutz Schinköth i Kreispokalendspiel SV Blankenrath : SV Wittlich Foto: Hans Krämer Im Finale des Fußball-Kreispokals Mosel hat sich der SV Blankenrath vor 500 Zuschauern in Hetzerath nach einem turbulenten und zweikampfintensiv geführten Spiel dem SV Wittlich in der Verlängerung beugen müssen und unterlag mit 4:6. Nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten hatte es noch 4:4 zwischen beiden Kontrahenten gestanden. Lesezeit: 4 Minuten

Dem SVB war es in der Rückrunde in der Liga gelungen, eine bis dato durchwachsene Saison noch versöhnlich enden zu lassen. Denn nach Platz zwölf zur Winterpause in der Kreisliga A Staffel 7 reichte es aufgrund einer grandiosen Aufholjagd noch zu einem starken dritten Platz. Und auch der Einzug ins ...