Plus Kreis Bad Kreuznach Bad Kreuznacher Kreispokal: Es geht ums Halbfinale und das Verbandspokal-Ticket Von Olaf Paare Ein Meilenstein wartet auf die verbliebenen Teams im Fußball-Kreispokal. Im Viertelfinale entscheidet sich nämlich nicht nur, wer in die Vorschlussrunde einzieht, sondern auch, wer im nächsten Sommer am Fußball-Verbandspokal teilnehmen darf. Die vier Halbfinalisten werden dafür vom Kreisvorstand gemeldet. Drei der vier Viertelfinals steigen am Mittwoch. Lesezeit: 1 Minute

Der TSV Hargesheim und der SV Oberhausen sind in ihren beiden A-Klassen-Staffeln oben dabei. Der TSV ist Dritter in Bad Kreuznach, der SVO Zweiter im Kreis Birkenfeld. Da lockt also ab 19.30 Uhr ein Vergleich auf Augenhöhe. Im Achtelfinale in Winzenheim (4:2 gegen Bavaria Ebernburg) haben die Oberhausener zudem gezeigt, ...