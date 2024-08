Plus Seibersbach Bad Kreuznacher Kreispokal: Ein packendes Duell in Seibersbach Von Olaf Paare Nicht nur im Verbandspokal wird am Mittwochabend Fußball gespielt. Auch im Bad Kreuznacher Kreispokal steht ein Erstrundenspiel an. Lesezeit: 1 Minute

Eine Begegnung, die es in sich hat, denn schließlich treffen in der SG Soonwald und im FC Bad Sobernheim zwei ambitionierte A-Klassen-Klubs aufeinander, die in der jüngeren Vergangenheit bereits im Pokal für Furore gesorgt haben. Die Bad Sobernheimer gewannen den Pott im Jahr 2020, die Soonwälder 2022 und 2023. Der ...