Aus in der zweiten Runde: Boppard führt 1:0, verliert aber gegen Favorit Andernach 1:4

Von Matthias Schlenger

i In der zweiten Halbzeit bekam Bezirksligist SSV Boppard die klassenhöhere SG 99 Andernach nicht mehr zu greifen. Die Gastgeber um Stefan Flettner (auf dem Foto rechts, hier im Zweikampf mit Daniel Herbst) büßten nach der Pause ihre 1:0-Führung ein und mussten sich mit 1:4 geschlagen geben. Für das Team von Trainer Michael Hild war es die erste Pflichtspielniederlage in dieser Saison. Foto: René Weiss

Hat zur Pause noch eine Überraschung in der Luft gelegen, da der klassentiefere Verein führte, setzte sich letztlich Fußball-Rheinlandligist SG 99 Andernach im Rheinlandpokal bei Bezirksligist SSV Boppard mit 4:1 (0:1) durch und erreichte damit die dritte Runde, die am Donnerstag um 18 Uhr in Koblenz ausgelost wird.