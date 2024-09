Plus Betzdorf/Wissen Ak-Reaktionen zur Pokal-Auslosung: SG 06 darf sich über Heimspiel freuen – Wissen spielt bei Bezirksligist Von Moritz Hannappel i Hat bislang wenig zu meckern: Enis Caglayan (Foto), mit Philipp Euteneuer zusammen als Trainer für die SG 06 Betzdorf verantwortlich, darf sich über ein erneutes Pokal-Heimspiel freuen. Foto: Manfred Böhmer/balu Nach dem Aus der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen unter der Woche steht fest, dass mit dem VfB Wissen und der SG 06 Betzdorf nur noch zwei Mannschaften den Kreis Altenkirchen im Fußball-Rheinlandpokal vertreten. Beide Teams wollen auch nach der dritten Runde, die am Mittwoch, 2. Oktober, 19.30 Uhr (Verlegungen noch möglich) stattfindet, noch mit dabei sein. Die Chancen dafür stehen nach der Auslosung gar nicht so schlecht. Lesezeit: 1 Minute

So spielt Rheinlandligist VfB Wissen bei der klassentiefer angesiedelten SG Ahrbach. „Natürlich sind wir der Favorit“, weiß auch VfB-Trainer Dirk Spornhauer, der den Bezirksligist aber nicht auf die leichte Schulter nehmen will: „Es wird keine leichte Aufgabe, wir werden sie nicht unterschätzen. Ich werde sie mir Ende September in Betzdorf ...