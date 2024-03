Plus Ahrweiler

Ahrweiler BC will ins Halbfinale einziehen – Ligarivale Wittlich ist in Heimersheim zu Gast

Von Lutz Klattenberg

i Julian Feit Foto: Vollrath/Archiv

Lesezeit: 2 Minuten

An diesem Mittwoch stehen im Fußball-Rheinlandpokal drei Viertelfinal-Begegnungen an. Unter anderem möchte der Ahrweiler BC mit einem Erfolg gegen den SV Rot-Weiß Wittlich den Sprung in die Runde der letzten vier schaffen.