Plus Osterspai

2:0-Erfolg: SG Aar-Einrich holt den Kreispokal der C-Ligisten und Reserven

i Die frisch gebackenen Pokalsieger, hintere Reihe von links: Sascha Prinz, Carlo Möhler, Adrian Mahr, Kerim Cimendag, Christopher Hieß, Leo Schauss, Jens Hertel, Paul Soave, Jan Dominic Larisch, Ilja Ponjavic, Nell Lucas Zivojevic, Patrick Obel, Marcus Achenbach, Tobias Nesselberger, Johannes Baum, Fynn Gotal, Dennis Petak, Richard Klink. Mittlere Reihe von rechts: Trainer Steffen Jung, Co-Trainer Dierk Gemmer, Niklas Noll, Tobias Noll, Michael Fiedler, Marcel Hertel, Nikolas Hertel, Florian Gerheim, Jascha Hertel, Niklas Peter, Mohamed Sylla, Marlon Eckes. Liegend mit dem Kreispokal: Cedric Kathilu. Foto: Andreas Hergenhahn

In der Punktrunde ging in buchstäblich allerletzter Minute der alleinige Staffelsieg in der C 12 flöten, dafür verließ die Reserve der SG Aar-Einrich aber im Kreispokal der C-Ligisten und Reserven als strahlender Sieger den Platz.