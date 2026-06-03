FC Schalke 04 in Hundsangen Olaf Thon: „Immer schön, in den Westerwald zu reisen“ Lukas Erbelding 03.06.2026, 10:00 Uhr

i Olaf Thon holte 1997 mit dem FC Schalke 04 und Trainer Huub Stevens (im Hintergrund) sensationell den Uefa-Cup. Am Samstag ist Thon mit der Traditionself von S04 in Hundsangen zu Gast. picture alliance/Ina Fassbender/dpa

Am Samstag tritt die Traditionself des FC Schalke 04 beim SV Hundsangen an. Im Interview erzählt Olaf Thon, Weltmeister mit Deutschland sowie Uefa-Cup- und DFB-Pokalsieger mit S04, wie sich die Königsblauen auf Spiele dieser Art vorbereiten.

Zum 100. Geburtstag des SV Hundsangen wird die Traditionself des FC Schalke 04 am Samstag (Anpfiff: 16 Uhr) im Westerwald gastieren und gegen die „Legendenmannschaft“ der Gastgeber antreten. Wir haben im Vorfeld Olaf Thon, unter anderem Weltmeister mit Deutschland sowie Uefa-Cup- und DFB-Pokalsieger mit S04, zum Interview gebeten.







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