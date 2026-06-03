Am Samstag tritt die Traditionself des FC Schalke 04 beim SV Hundsangen an. Im Interview erzählt Olaf Thon, Weltmeister mit Deutschland sowie Uefa-Cup- und DFB-Pokalsieger mit S04, wie sich die Königsblauen auf Spiele dieser Art vorbereiten.
Lesezeit 2 Minuten
Zum 100. Geburtstag des SV Hundsangen wird die Traditionself des FC Schalke 04 am Samstag (Anpfiff: 16 Uhr) im Westerwald gastieren und gegen die „Legendenmannschaft“ der Gastgeber antreten. Wir haben im Vorfeld Olaf Thon, unter anderem Weltmeister mit Deutschland sowie Uefa-Cup- und DFB-Pokalsieger mit S04, zum Interview gebeten.