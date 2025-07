Das könnte eine spannende Saison werden: Während der Pirmasens und Kaiserslautern II als große Favoriten in die Saison gehen, gibt es neben der TuS Koblenz ein breites Feld an ambitionierten Vereinen. Sie alle eint eine besondere Herausforderung.

Die Oberliga, das zeigt sich in diesem Sommer einmal mehr, ist eine komplizierte Klasse. Wer den Sprung nach oben schaffen will, muss ins Risiko gehen. Wirklich gute Spieler sind in der Region rar, und auch die, die von außerhalb kommen, wollen sich ein Engagement entsprechend honorieren lassen. Was die Klubs vor die Frage stellt: Wie viel bin ich bereit zu investieren, um diesen oder jenen Tabellenplatz zu erreichen oder gar um den Aufstieg mitzuspielen? Zumal, und das hat die abgelaufene Saison eine Etage weiter oben einmal mehr offenbart: Für die Neulinge dort ist es schwer, sich nachhaltig an der Schwelle zum Profifußball zu behaupten, in der Regionalliga müssen drei von vier Aufsteigern (Gießen, Göppingen, Villingen) schon wieder den Gang nach unten antreten. Und Eintracht Trier, vor Jahresfrist furios durch die Oberliga marschiert, ging nach einem starken Start am Ende die Luft aus, die Moselaner zitterten sich zum Klassenverbleib. Ein Jahr davor sah es nicht viel anders aus, als Schott Mainz und auch TuS Koblenz nach den Aufstiegen in der 4. Liga reichlich überfordert waren.

TuS Koblenz und die Last eines Traditionsklubs

Während Schott nun auf bemerkenswerte Art und Weise gleich wieder zur Meisterschaft durchgestartet ist und im Verlauf der gesamten Oberliga-Saison nur eine von 34 Partien verlor, ist auf dem Oberwerth die Erkenntnis gereift, dass ein neuerlicher Angriff auf die Spitze wohl vorbereitet sein will – der dann auch nicht in einem neuerlichen Absturz endet. Die ehrgeizigen Ziele mit den fußballerischen und finanziellen Realitäten in Einklang zu bringen, ist auch in der anstehenden Runde ein schwieriger Spagat für den Traditionsklub, für den die glorreiche Vergangenheit bisweilen eben auch eine Last ist.

Zwei FCK-Profis als Unterstützung für den Nachwuchs

Insofern ist es vielleicht sogar ein Vorteil, dass bei der Frage nach den Favoriten die Koblenzer nicht an erster Stelle genannt werden. Weil aus der Regionalliga in diesem Sommer kein Team herunterkommt, werden den letztjährigen Verfolgern von Schott Mainz die besten Chancen auf die vorderen Plätze eingeräumt. Der FK Pirmasens, so ist zu vernehmen, hat sein an erfahrenen Akteuren reiches Team um einige spannende Talente verstärkt, umgekehrt erhält die Zweitvertretung des 1. FC Kaiserslautern Unterstützung von zwei gestandenen Profis: Jean Zimmer und Hendrick Zuck bringen ihre Routine ein, die den jungen Wilden aus der Pfalz in der Vorsaison womöglich zum großen Glück gefehlt hat. Mit nicht weniger als 121 Treffern hatten die „Roten Teufel“ um Top-Torjäger Shawn Marc Blum (27 Treffer) auf vielen Plätzen eine Spur der Verwüstung hinterlassen – um dann in der Aufstiegsrunde krachend zu scheitern. Nicht zu vergessen Wormatia Worms, noch so ein Traditionsklub, der sich (mal wieder) anschickt, den Blick nach oben zu richten.

Viele ambitionierte Vereine, eher wenig Talente

Eine Herausforderung, die viele Vereine in der Region eint: Während sich im Umkreis von 40 Kilometern rund um Koblenz inzwischen sechs Vereine tummeln (TuS, Rot-Weiss, Cosmos, Emmelshausen-Karbach, Engers, Eisbachtal), ist die Zahl der vielversprechenden Talente überschaubar – mangels Nachwuchsleistungszentren von Profivereinen. Und so hoffen die Klubs darauf, entweder einen Glücksgriff aus einer unteren Liga zu tätigen, oder sie setzen die alljährliche Spielerrotation untereinander munter fort. Ob von Rot-Weiss zu Cosmos, von Cosmos nach Engers, von der TuS zu Rot-Weiss – oder von der TuS und Engers nach Emmelshausen-Karbach: Vor allem der neugegründete Klub aus dem Vorderhunsrück hat bei der Konkurrenz namhafte Akteure abwerben können und rückt damit aus Sicht der übrigen Vereine in die Rolle eines Geheimfavoriten, auch wenn der FCEK selbst bei der Frage nach dem Saisonziel eher bescheiden von 40+x-Punkten spricht. Und dann wäre da noch der FC Cosmos als große Unbekannte: Der ehrgeizige Aufsteiger will sich zwar zunächst in der Liga etablieren, hat aber nach dem ersten Augenschein ein Team zusammen, das die Großen durchaus ärgern könnte.

40-Punkte-Marke bleibt für viele das vorrangige Ziel

Und der Rest? Ob nun Engers, Rot-Weiss Koblenz, Eisbachtal, Idar-Oberstein oder all die anderen: Für einen Großteil der Oberligisten wird es in der Tat darum gehen, möglichst schnell die ominöse Punktemarke zu knacken, um den Weg in der fünften Liga fortsetzen zu können. Eine Klasse, die in vielen Bereichen einen hohen Aufwand erfordert – und eine gute Balance zwischen Wunsch und Wirklichkeit.