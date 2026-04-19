Cosmos schlägt Hertha Wiesbach Zwei tolle Arnst-Tore und ein Sabani-Dreierpack bei 5:2 Stefan Kieffer 19.04.2026, 20:31 Uhr

i Behadil "Benko" Sabani traf dreimal beim Heimsieg gegen Hertha Wiesbach, beim 3:2 vom Elfmeterpunkt aus und beim 4:2 und 5:2 in der Nachspielzeit. Jörg Niebergall

Der FC Cosmos Koblenz kann bisschen durchschnaufen nach dem 5:2 gegen Hertha Wiesbach. Aber nicht allzu lange, denn der Abstiegskampf in der Oberliga ist ein enger. Derweil könnte es bald eine Entscheidung beim Umzug nach Neuwied geben.

Große Erleichterung beim FC Cosmos Koblenz: Nach zwei deftigen Niederlagen beendeten die „Cosmonauten“ die englische Woche in der Fußball-Oberliga mit einem spektakulären 5:2 (2:1)-Heimsieg gegen den FC Hertha Wiesbach und sprangen mit 33 Punkten wieder auf Nichtabstiegsplatz 12.







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