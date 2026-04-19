Der FC Cosmos Koblenz kann bisschen durchschnaufen nach dem 5:2 gegen Hertha Wiesbach. Aber nicht allzu lange, denn der Abstiegskampf in der Oberliga ist ein enger. Derweil könnte es bald eine Entscheidung beim Umzug nach Neuwied geben.
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Große Erleichterung beim FC Cosmos Koblenz: Nach zwei deftigen Niederlagen beendeten die „Cosmonauten“ die englische Woche in der Fußball-Oberliga mit einem spektakulären 5:2 (2:1)-Heimsieg gegen den FC Hertha Wiesbach und sprangen mit 33 Punkten wieder auf Nichtabstiegsplatz 12.