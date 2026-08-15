Drei Spiele, drei Siege, null Gegentore: Der Oberliga-Start der TuS Koblenz ist absolut gelungen, nun kam mit dem 1:0 beim SV Gonsenheim noch der erste Sieg auf einem ungeliebten Platz dazu.
Lesezeit 3 Minuten
Der Lauf hält an, die Null steht immer noch: Im dritten Saisonspiel gelang Fußball-Oberligist TuS Koblenz ein 1:0 (0:0)-Auswärtserfolg beim SV Gonsenheim. So beläuft sich die Bilanz nun auf neun Punkte bei 7:0 Toren. „Das ist richtig gut, einfach geil“, strahlte TuS-Trainer Michael Stahl, nachdem seine Mannen etlichen Widrigkeiten getrotzt hatten.