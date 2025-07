Beim Fußball-Oberligisten Rot-Weiss Koblenz sind die nächsten zwei Zugänge für die neue Saison unter Dach und Fach. Die beiden japanischen Offensivkräfte Kanata Todate (25) und Takumu Yamahara (26) werden das Team von Trainer Fatih Cift in der Spielzeit 2025/26 verstärken. Zuvor hatte Rot-Weiss bereits Marco Müller und Mel Yeboah (kamen vom Stadtrivalen TuS Koblenz) und Torhüter Marcel Behr (TuS Immendorf) unter Vertrag genommen. Aus der eigenen Jugend haben es Torhüter Julius Hamm und Abwehrspieler Elias Dudkiewicz in den Oberliga-Kader geschafft.

Im Test am Donnerstag beim Rheinlandligisten SG Andernach (20 Uhr in Andernach) werden weitere Akteure bei den Rot-Weissen vorspielen. Trainer Cift ist mit dem Stand der Dinge in Sachen Kaderplanung zufrieden. Bis zum Ende der Woche, so der Wunsch des 43-Jährigen, möchte er 15 Feldspieler plus drei Torhüter zusammenhaben. Und dann hofft der Coach noch auf den einen oder anderen Zugang in den letzten Transferwochen. Erfahrungsgemäß schließen sich solche Spieler, deren Regionalliga-Wunsch nicht in Erfüllung gegangen ist, dann doch noch einem Oberligisten an, bevor sie vereinslos auf der Straße stehen.

Maximilian Grothe zieht es nach Nordmazedonien

Ganz neue Wege, was seine Fußballer-Laufbahn betrifft, geht im Übrigen Maximilian Grote. Der einstige Stammkeeper der Rot-Weissen hat sich dem FC Shkupi angeschlossen. Das ist ein Verein in Skopje, der Hauptstadt Nordmazedoniens. 2022 wurde der FC Shkupi erstmals nordmazedonischer Meister. Grote hat sich für die neue Saison ganz offensichtlich viel vorgenommen.