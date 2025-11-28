Heimspiel gegen Dudenhofen Zwei-Jahres-Verträge sind jetzt auch beim FCEK in Mode Michael Bongard 28.11.2025, 16:22 Uhr

i Dylan Esmel (links), vor der Saison als "Königstransfer" von TuS Koblenz gekommen, spielt auch die kommenden beiden Spielzeiten für den FC Emmelshausen-Karbach. Der Stürmer (3 Tore in 15 Einsätzen) verlängerte vor dem Heimspiel gegen Dudenhofen (Sa., 14.30 Uhr) seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. hjs-Foto

Der FC Emmelshausen-Karbach kann mit einem Sieg im letzten Heimspiel des Jahres wieder auf Rang drei in der Oberliga springen. Stürmer Dylan Esmel hat seinen Vertrag vor dem Dudenhofen-Heimspiel gleich um zwei Jahre verlängert.

Letztes Heimspiel im Jahr 2025 für den Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach: Der Tabellenfünfte FCEK (33 Punkte) empfängt am Samstag um 14.30 Uhr den Drittletzten FV Dudenhofen (16 Punkte). Gespielt wird auf dem Kunstrasen auf dem Karbacher Quintinsberg.







Artikel teilen

Artikel teilen