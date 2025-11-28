Zwei-Jahres-Verträge sind jetzt auch beim FCEK in Mode

Der FC Emmelshausen-Karbach kann mit einem Sieg im letzten Heimspiel des Jahres wieder auf Rang drei in der Oberliga springen. Stürmer Dylan Esmel hat seinen Vertrag vor dem Dudenhofen-Heimspiel gleich um zwei Jahre verlängert.
Lesezeit 2 Minuten
Letztes Heimspiel im Jahr 2025 für den Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach: Der Tabellenfünfte FCEK (33 Punkte) empfängt am Samstag um 14.30 Uhr den Drittletzten FV Dudenhofen (16 Punkte). Gespielt wird auf dem Kunstrasen auf dem Karbacher Quintinsberg.