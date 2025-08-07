Der SC Idar-Oberstein träumt von der perfekten Woche. Bei den Sportfreunden Eisbachtal möchte sich das Team von Trainer Tomasz Kakala wieder auf eine starke Abwehrkette um Kevin Kraus und einen gefährlichen Angriff um Florian Zimmer stützen.

Der SC Idar-Oberstein ist bärenstark aus den Startlöchern gekommen. Auf den Heimdreier zum Oberliga-Auftakt gegen DFB-Pokal-Teilnehmer FV Engers folgte ein in seiner Deutlichkeit nicht unbedingt erwarteter 4:0-Sieg im Verbandspokal bei der SG Eintracht Bad Kreuznach. Logischerweise möchte der SC diese schöne Welle weiterreiten und auch am Samstag (16 Uhr) im Oberliga-Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Eisbachtal erfolgreich sein.

In der Pause des Auftaktspiels gegen Engers hat Tomasz Kakala zwei Entscheidungen getroffen. Er veränderte die Abwehr leicht und nahm einen Spielertausch im Angriff vor. Beide Maßnahmen könnten richtungsweisend gewesen sein – wenngleich der SC-Trainer ihre Bedeutung nicht ganz so hoch aufhängen mochte.

„Kevin Kraus kann selbst frei entscheiden, wie sich unsere Dreierreihe positioniert. Er muss mich während des Spiels deshalb nicht extra fragen“

SC-Trainer Tomasz Kakala

In der Abwehr tauschten Kevin Kraus und Jason Onyejekwe die Positionen. Kraus übernahm die Mittelposition der Dreierkette, der schnellere Neuzugang aus Worms wanderte nach rechts. Extrem stabil stand die Deckung anschließend. Und so lief die Dreierkette unverändert im Pokal in Bad Kreuznach auf und soll es auch in Nentershausen, wo die Eisbachtaler bekanntlich ihre Heimstätte haben, tun. „Kevin Kraus passt in der Mitte besser“, erklärte Kakala, nicht ohne seinen Gedankengang zu erklären, den früheren FCK-Kapitän zunächst die rechte Position der Kette übertragen zu haben. „Wir hatten den Gedanken, dass das unserem Spielaufbau hilft“, so der Chefcoach, der sich bei der Positionierung auch auf das Gefühl des so erfahrenen Kraus verlässt. „Kevin kann frei entscheiden, wie sich die Dreierreihe aufstellt. Er muss mich während des Spiels deshalb nicht extra fragen“, bestätigt Kakala.

„Die Tormaschine müssen wir ausschalten“

Eisbachtals Coach Thorsten Wörsdörfer über SC-Angreifer Florian Zimmer

Die zweite Entscheidung in der Pause gegen Engers war die Hereinnahme von Temi Ajibola. Der Neuzugang präsentierte sich im Angriff agil und als Top-Unterstützung für Florian Zimmer. Ajibola tankte dabei offensichtlich Selbstvertrauen, denn im Pokal in Bad Kreuznach schlug er gleich doppelt zu. „Und Alex hat auch getroffen“, strich Kakala heraus, voller Freude über die Alternativen im Angriff.

In Bad Kreuznach konnte sich der SC sogar den Luxus leisten, Zimmer, der über Rückenbeschwerden klagte, auf der Bank zu lassen und ihn zu schonen. Gegen Eisbachtal wird er aber wohl wieder auf Trefferjagd gehen und bei Sportfreunde-Coach Thorsten Wörsdörfer die Alarmglocken schrillen lassen. „Die Tormaschine müssen wir ausschalten“, so der Eisbachtaler Trainer. Doch es sieht so aus, als müsste sich Wörsdörfer auch über den zweiten Angreifer des SC ernsthafte Gedanken machen. Ob das tatsächlich wieder Ajibola sein wird oder Alex oder doch Philipp Schneider, der gegen Engers ja nicht ohne Grund begonnen hatte, das ist noch offen. „Wir haben mehrere Optionen und noch keine Entscheidung getroffen“, sagt Kakala, der ansonsten weiter auf Juri Amidon und Robin Hill verzichten muss. Positiv: Tyreece Herzhauser fehlt nach seinem schweren Autounfall am Wochenende noch, wird dann aber wohl wieder einsteigen können.