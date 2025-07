Die Kaderplanung des Fußball-Oberligisten SC Idar-Oberstein biegt auf die Zielgerade ein. In Ramzi Ferjani, Temi Ajibola und Julien Riedl stehen drei ambitionierte Akteure vor einem Wechsel ins Hans-Dieter-Krieger-Stadion. „Unterschrieben ist bei den drei Spielern noch nichts“, betont Marco Reich, der Sportliche Leiter. Er ergänzt: „Das wird die Tage aber kommen.“

Vor allem Ferjani wäre eine Art Königstransfer für die Idarer – aufgrund seiner fußballerischen Ausbildung und Vergangenheit, aber auch aufgrund seiner Identifikation mit dem Fußball an der Nahe. Ferjani wurde nämlich 2001 im Kreis Birkenfeld geboren. Sein Vater Lotfi Ferjani spielte einst sehr erfolgreich beim SC Birkenfeld und war auch bei einigen unterklassigen Vereinen als Spielertrainer aktiv. Sohn Ramzi begann in der Jugend bei der Spvgg Hochwald, wechselte aber frühzeitig zum 1. FC Kaiserslautern, ehe es ihn 2016 zu Borussia Dortmund zog. Mit dem BvB wurde er sowohl Deutscher Meister bei den B-Junioren als auch bei den A-Junioren. Er spielte zudem in der Uefa-Youth-League für die Westfalen und bei der U20-Afrikameisterschaft für Tunesien, nachdem er zuvor auch Junioren-Länderspiele für sein Gebutstland Deutschland bestritten hatte.

Flavius Botiseriu ist das beste Beispiel

Im Männerbereich tut sich Ferjani angesichts der hochwertigen Ausbildung dagegen schwer. Bei Erzgebirge Aue absolvierte er zehn Drittliga-Spiele, bei Wormatia Worms gelang ihm eine gute Regionalliga-Saison, zuletzt spielte er aber beim FC Homburg nur in der zweiten Mannschaft in der Saarlandliga. In der Heimat möchte der 24-Jährige Defensivspieler nun wieder durchstarten. Und die Chancen stehen gut, schließlich hat der SC Idar-Oberstein mit Spielern, die eine vergleichbare Vita haben, gute Erfahrungen gemacht. Das aktuellste und beste Beispiel ist der ebenfalls aus Birkenfeld stammende und beim FCK ausgebildete Flavius Botiseriu, der eine Korsettstange bei den Idarern ist. Zudem könnte Ferjani, der bereits ins Training der Idarer integriert ist, an der Seite von Kevin Kraus in der Idarer Innenverteidigung noch einiges lernen und reifen.

Auch Thomas Riedl war bereits für den 1. FC Kaiserslautern (Spieler) und den SC Idar-Oberstein (Trainer) tätig. Nun schließt sich auch sein Sohn Julien den Idarern an. Er spielte zuletzt zwei Jahre lang für den FC Homburg II in der Saarlandliga und bestritt viele Partien gemeinsam mit Ferjani. Ausgebildet wurde Riedl beim SV Alsenborn-Enkenbach. Er ist 21 Jahre jung und trägt neben der deutschen Staatsbürgerschaft auch die Brasiliens. Und das passt perfekt nach Idar-Oberstein, wo in den vergangenen Jahren viele brasilianische Akteure das Spiel prägten.

„Es wäre klasse, wenn die drei Teil unserer Mannschaft werden würden.“

Marco Reich

Temi Ajibola wirkte bereits im Testspiel gegen die SG Hüffelsheim mit und hinterließ einen so guten Eindruck, dass er verpflichtet werden soll. Der Italiener mit nigerianischen Wurzeln tingelte in den vergangenen Jahren durch Europa, spielte bei mehreren englischen Klubs und auch schon in Schweden. Zuletzt lief er in der Oberliga Nordost für Germania Halberstadt auf und markierte in 19 Spielen zwei Treffer. „Wir hoffen sehr, dass wir mit Ramzi, Temi und Julien eine gemeinsame Basis finden und sie bei uns unterschreiben“, sagt Reich und fügt an: „Es wäre klasse, wenn die drei Teil unserer Mannschaft werden würden.“ Trainer Tomasz Kakala hätte dann noch drei Wochen Zeit, das Trio vor dem Saisonstart gegen den FV Engers zu integrieren.

Sollten die Verpflichtungen klappen, würde in Sachen Transfers Ruhe einkehren im Hans-Dieter-Krieger-Stadion. „Dann wären unsere Planungen abgeschlossen“, erklärt Reich. Ein Hintertürchen hält er sich allerdings offen. Der Sportliche Leiter erläutert: „Wenn uns noch jemand verlassen sollte, müssten wir noch einmal überlegen, aktiv zu werden.“