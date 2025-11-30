Zirics Last-Minute-Treffer beschert Cosmos den Sieg

In der Nachspielzeit schraubt sich Abwehrspieler Milan Ziric am höchsten und köpft den Ball in die Maschen – Cosmos Koblenz gewinnt das Oberliga-Heimspiel gegen Wormatia Worms verdient mit 2:1. Allerdings sehen das nur 100 Zuschauer.
Das Grinsen auf dem Gesicht von Milan Ziric konnte breiter nicht sein. Mit seinem Kopfballtreffer zum 2:1 in der Nachspielzeit hatte der 2,05 Meter lange Defensivmann dem FC Cosmos Koblenz im Heimspiel gegen Wormatia Worms drei verdiente Punkte gesichert.