Aufstiegsrunde zur Oberliga Zeiskam siegt, Wittlich hat Endspiel daheim Matthias Schlenger 31.05.2026, 11:18 Uhr

i Jubeln durfte Zeiskam gegen Jägersburg satte fünf Mal - eine optimaler Start in die Aufstiegsrunde für den Vertreter des Fußballverbands Südwest, der nun bis Sonntag, 7. Juni, Pause hat und dann beim SV Rot-Weiss Wittlich antreten muss. Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

Der endgültige Fahrplan in der Aufstiegsrunde zur Oberliga steht fest: Nachdem Zeiskam das erste Spiel gegen Jägersburg deutlich mit 5:0 gewonnen hat, steigt Rot-Weiss Wittlich nun am Mittwoch mit einem Auswärtsspiel im Saarland ein.

Im Kampf um das letzte Ticket für die Fußball-Oberliga hat Südwest-Vertreter TB Jahn Zeiskam mit einem 5:0 (3:0) über den saarländischen Anwärter FSV Jägersburg ein Ausrufezeichen gesetzt. Rheinlandvertreter SV Rot-Weiss Wittlich steigt am Mittwoch, 3.







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