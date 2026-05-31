Der endgültige Fahrplan in der Aufstiegsrunde zur Oberliga steht fest: Nachdem Zeiskam das erste Spiel gegen Jägersburg deutlich mit 5:0 gewonnen hat, steigt Rot-Weiss Wittlich nun am Mittwoch mit einem Auswärtsspiel im Saarland ein.
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Im Kampf um das letzte Ticket für die Fußball-Oberliga hat Südwest-Vertreter TB Jahn Zeiskam mit einem 5:0 (3:0) über den saarländischen Anwärter FSV Jägersburg ein Ausrufezeichen gesetzt. Rheinlandvertreter SV Rot-Weiss Wittlich steigt am Mittwoch, 3.