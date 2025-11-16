Leon Koerdt trifft zum 3:3 Youngster rettet den SC Idar-Oberstein in Minute 95 16.11.2025, 08:54 Uhr

i Niklas Baus (Nummer 15) rammt die Kugel mit dem Kopf zum 1:0 für den SC Idar-Oberstein in den Kastan von Arminia Ludwigshafen. Es war schon der fünfte Saisonreffer des Innenverteidigers. Stefan Ding

Fast wäre die Serie ohne Niederlagen gerissen. Doch der SC Idar-Oberstein glaubte buchstäblich bis zur letzten Sekunde an ein Erfolgserlebnis bei Arminia Ludwigshafen und durfte spät jubeln. Ein bisschen haderten die Männer aus dem Haag dennoch.

Der jüngste Akteur im Spieltagskader hat die Serie gerettet. Der SC Idar-Oberstein ist auch im siebten Oberligaspiel in Folge ungeschlagen geblieben und hat bei Arminia Ludwigshafen quasi in letzter Sekunde ausgeglichen. 3:3 endete die Partie, in der der SC nach einem überzeugenden Auftritt in der ersten Halbzeit zur Pause noch 2:1 geführt hatte.







