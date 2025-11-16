Youngster rettet den SC Idar-Oberstein in Minute 95

Fast wäre die Serie ohne Niederlagen gerissen. Doch der SC Idar-Oberstein glaubte buchstäblich bis zur letzten Sekunde an ein Erfolgserlebnis bei Arminia Ludwigshafen und durfte spät jubeln. Ein bisschen haderten die Männer aus dem Haag dennoch.
Lesezeit 6 Minuten
Der jüngste Akteur im Spieltagskader hat die Serie gerettet. Der SC Idar-Oberstein ist auch im siebten Oberligaspiel in Folge ungeschlagen geblieben und hat bei Arminia Ludwigshafen quasi in letzter Sekunde ausgeglichen. 3:3 endete die Partie, in der der SC nach einem überzeugenden Auftritt in der ersten Halbzeit zur Pause noch 2:1 geführt hatte.