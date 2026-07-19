Koblenzer spielen 2:2 Yilmaz und Matuwila treffen für Cosmos Stefan Lebert 19.07.2026, 14:54 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Im spannenden Test der Fußball-Oberliga trennten sich Cosmos Koblenz und TSV Meerbusch mit einem 2:2. Dabei gingen die Cosmonauten in beiden Hälften früh in Führung, doch Meerbusch schlug zurück.

Im vorletzten Testspiel der Sommervorbereitung hat der FC Cosmos Koblenz beim TSV Meerbusch 2:2 (1:1)-Unentschieden gespielt. In dem Spiel der Fußball-Oberligisten aus dem Bereich Rheinland-Pfalz/Saar und dem Niederrhein gelang den Koblenzern ein optimaler Start, denn Enes Yilmaz brachte den FC Cosmos schon in der vierten Minute in Führung.







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