Koblenzer spielen 2:2
Yilmaz und Matuwila treffen für Cosmos 
Symbolbild
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Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Im spannenden Test der Fußball-Oberliga trennten sich Cosmos Koblenz und TSV Meerbusch mit einem 2:2. Dabei gingen die Cosmonauten in beiden Hälften früh in Führung, doch Meerbusch schlug zurück.

Lesezeit 1 Minute
Im vorletzten Testspiel der Sommervorbereitung hat der FC Cosmos Koblenz beim TSV Meerbusch 2:2 (1:1)-Unentschieden gespielt. In dem Spiel der Fußball-Oberligisten aus dem Bereich Rheinland-Pfalz/Saar und dem Niederrhein gelang den Koblenzern ein optimaler Start, denn Enes Yilmaz brachte den FC Cosmos schon in der vierten Minute in Führung.
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