Eisbachtaler 0:1-Nackenschlag Worms trifft in der vierten Minute der Nachspielzeit Matthias Schlenger 02.05.2026, 17:25 Uhr

i Gelegenheiten, um in Führung zu gehen, hatten die in grauen Trikots spielenden Eisbachtaler in Worms einige, allerdings ohne Erfolg. Die Gastgeber gewannen vor 643 Zuschauern durch ein ganz spätes Tor mit 1:0. Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

Die Nachspielzeit war schon vier Minuten alt, als Wormatia Worms zum entscheidenden Schlag ausholte. Das späte 0:1 ließ die Köpfe der Eisbachtaler sinken und damit auch die Chancen auf den Klassenerhalt in der Oberliga?

Mit Rückschlägen geht jeder anders um. Das war auch nach der 0:1 (0:0)-Niederlage von Fußball-Oberligist Sportfreunde Eisbachtal in Worms festzustellen. „Wir sind schon oft wieder aufgestanden, ich weiß um den Charakter meiner Mannschaft“, predigt Trainer Thorsten Wörsdörfer Zuversicht.







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