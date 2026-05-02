Die Nachspielzeit war schon vier Minuten alt, als Wormatia Worms zum entscheidenden Schlag ausholte. Das späte 0:1 ließ die Köpfe der Eisbachtaler sinken und damit auch die Chancen auf den Klassenerhalt in der Oberliga?
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Mit Rückschlägen geht jeder anders um. Das war auch nach der 0:1 (0:0)-Niederlage von Fußball-Oberligist Sportfreunde Eisbachtal in Worms festzustellen. „Wir sind schon oft wieder aufgestanden, ich weiß um den Charakter meiner Mannschaft“, predigt Trainer Thorsten Wörsdörfer Zuversicht.