Eisbachtaler 0:1-Nackenschlag
Worms trifft in der vierten Minute der Nachspielzeit
Gelegenheiten, um in Führung zu gehen, hatten die in grauen Trikots spielenden Eisbachtaler in Worms einige, allerdings ohne Erf
Gelegenheiten, um in Führung zu gehen, hatten die in grauen Trikots spielenden Eisbachtaler in Worms einige, allerdings ohne Erfolg. Die Gastgeber gewannen vor 643 Zuschauern durch ein ganz spätes Tor mit 1:0.
Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

Die Nachspielzeit war schon vier Minuten alt, als Wormatia Worms zum entscheidenden Schlag ausholte. Das späte 0:1 ließ die Köpfe der Eisbachtaler sinken und damit auch die Chancen auf den Klassenerhalt in der Oberliga?  

Lesezeit 3 Minuten
Mit Rückschlägen geht jeder anders um. Das war auch nach der 0:1 (0:0)-Niederlage von Fußball-Oberligist Sportfreunde Eisbachtal in Worms festzustellen. „Wir sind schon oft wieder aufgestanden, ich weiß um den Charakter meiner Mannschaft“, predigt Trainer Thorsten Wörsdörfer Zuversicht.

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