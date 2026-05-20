4:2 für Elf vom Deutschen Eck Worms-Akteur Tom Fladung schießt Rot-Weiss zum Sieg René Weiss 20.05.2026, 22:16 Uhr

i Rot-Weiss-Akteur Mo Maroc (rotes Trikot) bereitete das 1:0 für seine Mannschaft vor. Am Ende stand ein 4:2-Sieg gegen Wormatia Worms, es war der vierte Dreier in Folge. Jörg Niebergall

Eine Premiere zum Fast-Abschluss der Saison. Im vorletzten Saisonspiel, das zugleich der vorgezogene letzte Spieltag war, gelang Rot-Weiss Koblenz beim 4:2 gegen Wormatia Worms der vierte Sieg in Folge. Das gab’s in dieser Saison noch nicht.

Der FC Rot-Weiss Koblenz legt auf der Zielgeraden der Saison 2025/26 in der Fußball-Oberliga noch einmal eine Siegesserie hin. Nach den Derbysiegen gegen Engers, Eisbachtal und TuS Koblenz holte die „Elf vom Deutschen Eck“ im vorgezogenen Heimspiel des letzten Spieltags am Mittwochabend gegen den VfR Wormatia Worms mit dem 4:2 (2:1)-Erfolg ihren vierten Dreier in Folge.







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