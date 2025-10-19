Erst zu spät kommen und dann schon nach fünf Minuten mit 3:0 führen: Die Wormatia Worms hatte in der Oberliga bei den Sportfreunden Eisbachtal bei der Anreise recht viele Probleme, auf dem Spielfeld dagegen nur wenige.
Tag des offenen Tores am Samstagnachmittag in Nentershausen: 220 Zuschauer bekamen ein wahres Torfestival am 13. Spieltag der Fußball-Oberliga geboten, auf das Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer beim 3:7 (1:4) seiner Sportfreunde gegen den Vierten VfR Wormatia Worms in dieser Form sicher gerne verzichtet hätte.