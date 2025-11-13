Rot-Weiss reist nach Worms Wormatia beherzigt Cifts Wunsch an den Kollegen Ddaou 13.11.2025, 14:00 Uhr

i Melchisedec Yeboah (in Rot), den alle nur Mel rufen, zog mit Rot-Weiss Koblenz zuletzt dem FV Eppeborn davon, beim 4:1 traf Yeboah zum 3:0. Am Samstag geht es nun für die Koblenzer, die nach zwei Liga-Siegen in Folge gut drauf sind, zum Tabellensechsten nach Worms. Wolfgang Heil

Rot-Weiss Koblenz ist derzeit gut drauf. Das war bei Wormatia Worms zuletzt nicht so der Fall. Bis Mittwoch, da rang der Oberliga-Sechste dem Spitzenreiter Pirmasens in Unterzahl ein 2:2 ab. Nun ist Rot-Weiss in Worms zu Gast.

Fatih Cift und Anouar Ddaou kennen und verstehen sich sehr gut. So gut, dass die beiden im Vorfeld der Begegnung ihrer Teams in der Fußball-Oberliga durchaus die eine oder andere witzige Nachricht ausgetauscht haben. Dass es dennoch ernst werden wird am Samstag ab 14 Uhr, wenn Cifts FC Rot-Weiss Koblenz bei Ddaous Wormatia Worms aufkreuzt, da ist sich der Gäste-Coach sicher.







