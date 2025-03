In der Oberliga sind die Eisbachtaler Sportfreunde im Jahr 2025 noch ohne Sieg. Nach vier Anläufen stehen lediglich drei Punkte zu Buche. Da tut es gut, auf einen Gegner zu treffen, den mal in der Hinrunde geschlagen hat. Doch Vorsicht ist geboten.

Nur rund 65 Stunden nach der 1:2-Niederlage gegen den FC BW Karbach steht für die Sportfreunde Eisbachtal in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar das nächste wichtige Spiel im Abstiegskampf an. Für die Mannschaft von Trainer Thorsten Wörsdörfer geht es am Samstag (Anpfiff: 15 Uhr) zum FC Arminia 03 Ludwigshafen – ein Duell im Tabellenkeller, das richtungsweisend sein könnte.

„Das Ziel vor Beginn der Saison war der Klassenerhalt – und dass das eng werden würde, war uns klar.‘‘

Thorsten Wörsdörfer, Trainer Spfr Eisbachtal

Mit 24 Punkten stehen die Eisbachtaler auf Rang elf, Ludwigshafen liegt mit 29 Zählern eine Position davor. Ein Sieg könnte den Abstand auf die Abstiegsränge vergrößern, eine Niederlage hingegen würde die Situation verschärfen. Doch von Druck will Wörsdörfer nichts wissen. „Ach, Druck?“, beschwichtigt der Ex-Profi. „Das Ziel vor Beginn der Saison war der Klassenerhalt – und dass das eng werden würde, war uns klar.‘‘

Seine Mannschaft sei eben „enorm jung, und das wird auch am Samstag nicht anders sein“, betont Wörsdörfer, für den dies eine Herausforderung darstellt, an der sich allzu schnell nichts ändern werde. Aber ist das auch ein Problem, dass den Eisbachtalern am Wochenende zum Verhängnis werden könnte? Darauf angesprochen, stellt der Sportfreunde-Coach klar: „Erfahrung kann man nicht kaufen, wir müssen sie machen.“ Dieser Prozess führe eben dazu, „dass man so manches Spiel auch mal nicht gewinnt“.

Gute Erinnerungen ans Hinspiel

Jedoch gibt sich der Eisbachtaler Trainer zuversichtlich vor der Aufgabe beim Tabellennachbarn in Ludwigshafen, schließlich gewann sein Team in der Hinrunde zu Hause durch zwei Treffer von Jerome Zey mit 2:0 – ein Ergebnis, das sich Wörsdörfer auch für das Rückspiel wünschen würde. „Zu Null, das wäre mal überragend. Wir gehen ja oft in Führung, aber wenn wir hinten mal die Null halten würden, hätten wir schon einige Punkte mehr.“

Das dürfte allerdings leichter gesagt als getan sein. Ludwigshafen ist ein starker Gegner, besonders ein Name fällt dem Eisbachtaler Trainer sofort ein. „Wir müssen Nico Pantano ausschalten, das ist ihr bester Mann und einer der besten Spieler der Liga. Das wird ein wichtiges Thema sein.“

Mit Einfachheit zum Erfolg

Was die Aufgabe in Ludwigshafen definitiv nicht einfacher macht, ist die angespannte Personalsituation. Schon gegen Karbach mussten die „Eisbären“ auf einige Spieler verzichten – und mit Entspannung ist kaum zu rechnen. „Viel wird sich da nicht verändern“, befürchtet Wörsdörfer. Während Jonah Arnolds noch ein letztes Mal gesperrt zuschauen muss, sind immerhin Lukas Reitz und Jerome Zey auf dem Weg der Besserung.

Trotz ordentlicher Leistungen blieben die Eisbachtaler in den fünf Pflichtspielen nach der Winterpause ohne Sieg. Das Problem sieht der Trainer eindeutig in der Chancenverwertung: „Es sind zwei einfache Dinge: der letzte Pass vor dem Tor und der Schuss ins Tor. Der Ball muss nur über die Linie – nicht schön oder kunstvoll, sondern einfach nur über die Linie.“ Am Samstag soll dies klappen, hofft Wörsdörfer. Mit einem Sieg könnte sein Team einen wichtigen Schritt Richtung Klassenverbleib machen – und sich mal wieder für gute Leistungen belohnen.