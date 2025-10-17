Eisbachtal hat Worms zu Gast Wörsdörfer vor Duell mit der Wormatia: Es liegt an uns 17.10.2025, 07:23 Uhr

i Vor dem Duell am Samstag daheim gegen Wormatia Worms meldet sich Auch Eisbachtals Finn Müller (in Rot-Weiß) wieder zurück, insgesamt ist der Kader der Gastgeber wieder besser bestückt als zuletzt- Andreas Hergenhahn

Auf die Sportfreunde Eisbachtal wartet ein Kontrastprogramm in der Oberliga: Nach Schlusslicht Eppelborn geht es nun gegen Aufstiegsanwärter Wormatia Worms.Aber das nicht ohne Chancen, wie „Eisbären-Coach“ Thorsten Wörsdörfer findet.

Die Auslosung im Fußball-Rheinlandpokal am Donnerstag in Bitburg werden sie beim Spfr Eisbachtal nur noch mit einem Auge verfolgt haben, schließlich waren sie der einzige Oberligist, der in der vergangenen Runde die Segel hatte streichen müssen im Derby bei Bezirksligist SG Hundsangen.







