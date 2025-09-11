Schwierig ist jede Partie in der Oberliga für die Eisbachtaler Sportfreunde. Die am Sonntag beim SV Gonsenheim ist das ohne Frage. Aus mehreren Gründen.

Anfang der Woche hatte Thorsten Wörsdörfer 13 Feldspieler im Training. Mitte der Woche waren es nicht viel mehr. Und auch am Sonntag wird sich nichts eklatant ändern an der recht dünnen Personallage des Fußball-Oberligisten Sportfreunde Eisbachtal. Für die Westerwälder geht es zum nach holprigem Saisonstart immer mehr zur Form der letzten Jahre findenden SV Gonsenheim, der sich auf Platz sechs (zehn Punkte) nach vorne gearbeitet hat. Eisbachtal steht auf Rang 14 mit fünf Zählern. Die Partie findet übrigens erst um 17 Uhr statt., ursprünglich war der Anstoß um 15 Uhr geplant.

Der Grund für die zeitliche Verlegung: Der Kunstrasen am Wildpark, der Heimstätte des SVG, wird erneuert, die Gonsenheimer tingeln etwas durch Mainz, um einen Spielort zu finden. Im jüngsten Heimspiel gegen den FC Emmelshausen-Karbach beim Gonsenheimer 2:0-Sieg vor drei Wochen war Hechtsheim der Ort der Wahl. Nun ist es Mainz-Oberstadt, es wird an der Schillstraße gekickt, auf der Anlage des TV 1817 Mainz. Dort ist der Kunstrasen bereits nigelnagelneu, seit April wird dort auf neuem „Teppich“ gespielt.

Vergangene Saison gab es ein 1:6 beim SVG﻿

Dass ein gepflegter Untergrund den Gastgebern durchaus entgegenkommt, weiß Wörsdörfer: „Gonsenheim hat extreme individuelle Klasse und kann Dominanz ausstrahlen. Letztes Jahr haben wir dort Lehrgeld bezahlt, was die Aggressivität angeht.“ 1:6 hieß es vor gut einem Jahr. Das wollen die Eisbachtaler logischerweise vermeiden, wobei ihr Trainer sagt: „Das wird ein schweres Spiel, aber wenn wir die vermeintlich leichten nicht gewinnen, müssen wir eben mal ein schweres gewinnen.“ Dabei denkt er sicherlich auch noch an das 2:2 gegen Dudenhofen daheim am Sonntag, als in Nentershausen aus einer 2:0-Führung noch ein Remis wurde.

Wörsdörfer kennt natürlich die Gründe, warum Spiele auch wieder kippen können: „Wenn gewisse Unterschiedsspieler weg sind, wird es schwierig, da muss immer vieles passen.“ Er denkt da unter anderem an Luis Hesse, der vor der Saison zum Regionalligisten TSV Schott Mainz gewechselt ist. Der Welschneudorfer war im Winter zurückgekehrt, hatte satte neun Tore erzielt, um dann wieder sein Glück in höheren Gefilden zu suchen. Bislang hat er ein Tor gemacht für Schott – und zwar in der ersten Runde des Südwestpokals beim 3:0 in Pfeddersheim. Zuletzt spielte er nicht mehr, nachdem er sich eine Verletzung im Bändergelenk zugezogen hat und länger ausfallen wird.

Thema fehlende Erfahrung bleibt eines bei den „Eisbären“

Zu solchen Abgängen gesellen sich Verletzte wie jüngst Jerome Fey (Patellspitzensyndrom). Der Eisbachtaler Trainer nimmt eine Anleihe aus einer anderen Sportart, um die Lage zu erklären: „Wenn du im Rudern den Schlagmann wegnimmst, fehlt eben auch jemand, der den Rhythmus vorgibt. Auch wenn du noch viele Junge hast, die eine hohe Schlagzahl gehen können.“ Das Thema fehlende Erfahrung ist also weiter eines bei den „Eisbären“ – und wird es auch bleiben. „Meinen Pass werde ich aber nicht mehr abgeben“, schmunzelt Ex-Profi Wörsdörfer. Auch wenn ein Oberliga-Comeback mit 57 Jahren eine schöne Geschichte wäre.