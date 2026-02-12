1:1 beim Test in Nentershausen Wörsdörfer hadert mit Chancen, Lazarevic mit Kontern Mirko Bernd 12.02.2026, 05:00 Uhr

i Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer sah einen guten Test seiner Elf beim 1:1 gegen den Rheinlandligisten Mülheim-Kärlich, war nur mit der Chancenverwertung nicht zufrieden. Jörg Niebergall

Noch haben die Eisbachtaler Sportfreunde und die SG Mülheim-Kärlich etwas Zeit bis zum Saisonstart, aber sowohl beim Oberligisten als auch beim Rheinlandligisten gab es vieles im Test gegeneinander, das gut war. Das Ergebnis war ein 1:1.

Einen guten Test hatten beide Trainer vor 60 Zuschauern auf dem Nentershausener Kunstrasen gesehen, auf dem sich die Sportfreunde Eisbachtal (Vorletzter der Fußball-Oberliga) und der Rheinlandliga-Vierte SG 2000 Mülheim-Kärlich mit 1:1 (0:1) und wohl auch dem gerechten Ergebnis nach interessanten 90 Minuten trennten.







Artikel teilen

Artikel teilen