Noch haben die Eisbachtaler Sportfreunde und die SG Mülheim-Kärlich etwas Zeit bis zum Saisonstart, aber sowohl beim Oberligisten als auch beim Rheinlandligisten gab es vieles im Test gegeneinander, das gut war. Das Ergebnis war ein 1:1.
Einen guten Test hatten beide Trainer vor 60 Zuschauern auf dem Nentershausener Kunstrasen gesehen, auf dem sich die Sportfreunde Eisbachtal (Vorletzter der Fußball-Oberliga) und der Rheinlandliga-Vierte SG 2000 Mülheim-Kärlich mit 1:1 (0:1) und wohl auch dem gerechten Ergebnis nach interessanten 90 Minuten trennten.